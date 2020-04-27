Коронавирус

РБКРБКЭксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

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Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).
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