Коронавирус
РБКЭксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России
Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).
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Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Энергетика
Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов
Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 25 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру 21:08
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru 14:56
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс 01:25
Общество
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
Происшествия
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ 07:50
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Экономика
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Кино
На Netflix показали новый боевик «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
ИА Красная Весна 24 апреля в 16:58
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали информацию о смене Семина на Николича
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию сербских СМИ о том, что новым главным тренером железнодорожников станет Марко Николич.
Bookmaker-ratings.ru 13:40
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирской области
По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 26 апреля, за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 58 пациентов.
Новосибирские новости 11:50
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Здоровье
В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции
На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 21:47
Происшествия
В Якутии напали на судебного пристава
В целях пресечения указанных действий гражданина судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов применил в отношении него загиб руки за спину.
SakhaLife.ru 21:14
Политика
В Кремле рассказали о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом
По словам представителя Кремля, поэтапный план еще не разработан.
Lenta.ru 08:10
Политика
«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00
Здоровье
Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют
Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом.
REGNUM 23:09
Экономика
ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах
Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.
Телеканал 360° 19:18
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53