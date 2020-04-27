Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край (33,3 процента).
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Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

РИА Новостивчера в 23:48

Бурятия в десятке наиболее обеспокоенных коронавирусом регионов

Байкал-Dailyвчера в 23:30

Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

РБКвчера в 23:00

Названы самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

Петербургский дневниквчера в 23:26
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Здоровье

Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют

Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:09
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Общество

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес

Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Происшествия

Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле

В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.
Алтайская правда вчера в 23:12
Происшествия

Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

Самолет с сахалинскими туристами, находившимися в Бангкоке, в понедельник утром прибыл в Южно-Сахалинск.
ТАСС вчера в 20:57
15
Общество

В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 01:27
15
Политика

«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО

Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана вчера в 21:00
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс вчера в 11:56
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Общество

В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков

25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец вчера в 08:16
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Общество

В Кемерове от жителей закрыли популярные общественные места

В Кемерове увеличили число мест, которые нельзя посещать в период самоизоляции. Соответствующее постановление подписано 25 апреля.
Сибдепо вчера в 23:32
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Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
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Авто

В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей

В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
1,1K
Экономика

WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов

Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС вчера в 19:00
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Культура

Оперный фестиваль в Савонлинне в 2020 году отменен

Оперный фестиваль в Савонлинне в 2020 году будет отменен. Следующий смотр пройдет в 2021 году.
Россия – Культура вчера в 04:25
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Технологии

В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»

REGNUM вчера в 21:40
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
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Происшествия

Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы

Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия вчера в 13:06
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Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 25 апреля в 09:52
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
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Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня вчера в 04:55
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Единоборства

Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
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Здоровье

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
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