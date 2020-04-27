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Происшествия Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.

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