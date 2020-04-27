Коронавирус
РИА НовостиНазваны самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край (33,3 процента).
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Здоровье
Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют
Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Общество
Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес
Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Происшествия
Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле
В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.
Алтайская правда вчера в 23:12
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
Самолет с сахалинскими туристами, находившимися в Бангкоке, в понедельник утром прибыл в Южно-Сахалинск.
ТАСС вчера в 20:57
Общество
В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 01:27
Политика
«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана вчера в 21:00
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Интерфакс вчера в 11:56
Общество
В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков
25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец вчера в 08:16
Общество
В Кемерове от жителей закрыли популярные общественные места
В Кемерове увеличили число мест, которые нельзя посещать в период самоизоляции. Соответствующее постановление подписано 25 апреля.
Сибдепо вчера в 23:32
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС вчера в 19:00
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru вчера в 15:14
Культура
Оперный фестиваль в Савонлинне в 2020 году отменен
Оперный фестиваль в Савонлинне в 2020 году будет отменен. Следующий смотр пройдет в 2021 году.
Россия – Культура вчера в 04:25
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия вчера в 13:06
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной
ФАН 25 апреля в 09:52
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
Экономика
Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США
Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня вчера в 04:55
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17