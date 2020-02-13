Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось

Нарколог и сомелье назвали самые неподходящие для россиян спиртные напитки

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».
Вечерняя Москва08:18

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Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

Российская газета12:39

Врач предупредил, что любители пива могут умереть, как средневековые художники

Росбалт09:37

Россиянам назвали самый вредный алкогольный напиток

Lenta.ru10:58

Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

Известия10:46

Наркологи назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

РЕН ТВ11:02

Врач назвал самый вредный для россиян спиртной напиток

Московский Комсомолец09:36

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

РИА Новости09:01
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Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Телеканал 360° вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках

ИА InterMedia вчера в 03:45
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Политика

Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
РБК 23:13
Здоровье

Столичные малыши-СМАйлики ждут спасения

История семимесячного малыша Вани прогремела на весь Интернет.
Газета Metro 05:47
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК 21:48
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Футбол

Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов на канале «Футбольный Биги» в YouTube прокомментировал интерес со стороны «Аугсбурга».
Евро-футбол.ру 14:36
Армия и оружие

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Известия 22:29
Армия и оружие

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Москва 24 04:15
Хоккей

Гретцки оценил лучшие качества Овечкина

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
РИА Новости 04:14
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости 23:22
Футбол

Фанаты «Шальке» довели до слез игрока «Герты»

Капитан «Герты» Никлас Штарк после поражения от «Шальке» в 1/8 финала Кубка Германии (2:3) сообщил, что защитник команды Джордан Торунарига подвергся расовым оскорблениям с трибун.
Спорт-Экспресс 19:25
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие

На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США

Согласно предположению любителей, наблюдающих за спутниками в небе, российский аппарат предназначен для мониторинга деятельности других спутников, а космические эксперты считают, что он может следить за секретным американским аппаратом.
Популярная механика вчера в 09:24
Здоровье

Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье

Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru 10:44
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
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Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия 23:14
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вердеру»

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию».
Чемпионат 16:41
Экономика

В АТОР предупредили россиян о подорожании авиабилетов за границу

Перелеты в другие страны подорожают в соответствии с обновленным курсом американской и европейской валют по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля.
ФАН 06:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале

Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
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Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Газета.Ru 21:53
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66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Общество

Пермская школьница нарисовала рисунок для обложки Vogue

16-летняя жительница Пермского края Анастасия Ковтун нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш, который попал на обложку мартовского номера журнала Vogue.
Труд 04:07
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