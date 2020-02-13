Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».

с чего всё началось

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.

Политика Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома» Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Общество В Китае упала смертность от коронавируса Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.

Армия и оружие Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии «США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.

Хоккей Гретцки оценил лучшие качества Овечкина Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

Футбол Фанаты «Шальке» довели до слез игрока «Герты» Капитан «Герты» Никлас Штарк после поражения от «Шальке» в 1/8 финала Кубка Германии (2:3) сообщил, что защитник команды Джордан Торунарига подвергся расовым оскорблениям с трибун.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Армия и оружие На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США Согласно предположению любителей, наблюдающих за спутниками в небе, российский аппарат предназначен для мониторинга деятельности других спутников, а космические эксперты считают, что он может следить за секретным американским аппаратом.

Здоровье Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.

Политика Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.

Экономика В АТОР предупредили россиян о подорожании авиабилетов за границу Перелеты в другие страны подорожают в соответствии с обновленным курсом американской и европейской валют по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля.

Политика Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".