Общество
Российская газетаЭксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, проанализировав сведения, предоставленные различными компаниями.
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с чего всё началось
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных рабочих профессий и должностей для специалистов среднего звена. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. Эксперты опросили свыше 20 тыс. компаний.Известиявчера в 14:30
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