Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. На первом месте рейтинга, с которым ознакомились «Известия», оказался продавец-кассир.

с чего всё началось

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, проанализировав сведения, предоставленные различными компаниями.

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Экономика FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.

Общество Власти Москвы записали видеообращение из-за лжеминирования школ В трехминутном ролике замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей и учеников не паниковать в связи с участившимися угрозами о минировании и эвакуациях.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Общество Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией «В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».

Здоровье Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.

Происшествия Бетоновоз упал в Неву в Петербурге Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Политика Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.

Кино Хидео Кодзима назвал 10 лучших фильмов 2019 года Хидео Кодзима решил подвести итоги года и поделился с фанатами своим традиционным рейтингом лучших фильмов уходящего года: список из 10 выдающихся картин возглавил корейский фильм «Паразиты».

Политика В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне В Министерстве иностранных дел Польши высказали "тревогу и недоумение" в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.

Экономика ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.

Финансы Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.

Общество Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.