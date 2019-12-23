Общество

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, проанализировав сведения, предоставленные различными компаниями.
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Очередь на кассира: самая востребованная профессия в России — продавец

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. На первом месте рейтинга, с которым ознакомились «Известия», оказался продавец-кассир.
Известиявчера в 16:01

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Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг самых востребованных профессий

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Российская газета02:25

Эксперты назвали самые востребованные среди россиян профессии

РБКвчера в 16:57

Очередь на кассира: самая востребованная профессия в России — продавец

Известиявчера в 16:01
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Общество

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Взгляд.ру 02:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

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«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».
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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
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Газета.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие

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«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
RT на русском 02:26
Общество

Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста

Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста. Сегодня состоится официальная церемония открытия.
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Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
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Армия и оружие

Россия призвала обсудить планы США и Франции по выводу оружия в космос

Москва настаивает на обсуждении проблемы размещения оружия в космосе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 22 декабря, в программе «Большая игра» на Первом канале.
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В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне

В Министерстве иностранных дел Польши высказали "тревогу и недоумение" в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.
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Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс вчера в 11:45
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

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Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
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Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны «Реала»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
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