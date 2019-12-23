Общество
Российская газетаЭксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, проанализировав сведения, предоставленные различными компаниями.
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с чего всё началось
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. На первом месте рейтинга, с которым ознакомились «Известия», оказался продавец-кассир.Известиявчера в 16:01
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Общество
Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов
Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
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Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
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Власти Москвы записали видеообращение из-за лжеминирования школ
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Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
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Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
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Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Армия и оружие
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«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
Общество
Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста. Сегодня состоится официальная церемония открытия.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Кино
Хидео Кодзима назвал 10 лучших фильмов 2019 года
Хидео Кодзима решил подвести итоги года и поделился с фанатами своим традиционным рейтингом лучших фильмов уходящего года: список из 10 выдающихся картин возглавил корейский фильм «Паразиты».
Кино
Генри Кавилл выбрал сторону в «консольной войне»
Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
Армия и оружие
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В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне
В Министерстве иностранных дел Польши высказали "тревогу и недоумение" в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.
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Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Экономика
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Финансы
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В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Общество
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Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача
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Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Происшествия
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист
На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
Футбол
Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны «Реала»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Реала» Гарета Бэйла.