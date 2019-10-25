Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

с чего всё началось

По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время. В середине октября сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

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