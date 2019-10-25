Общество
ИзвестияЭксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время. В середине октября сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
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с чего всё началось
Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя
ТАСС вчера в 20:53
Авто
Показан Volkswagen Golf нового поколения
Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe вчера в 13:26
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами
Газета.Ru вчера в 09:10
Общество
Губернатор Приморья Кожемяко отказался от повышения зарплаты
Согласно проекту краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, отправленного на рассмотрение в Заксобрание Приморья, доход главы региона мог увеличиться в 1,5 раза.
RuNews24.ru 01:12
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк
Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.
Народные новости вчера в 08:02
Общество
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
РИА Новости вчера в 18:16
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
Технологии
«Бумажный телефон» от Google поможет меньше пользоваться смартфоном
Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
Актуальные Новости вчера в 03:03
Экономика
Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo
Сам по себе дефолт не давал бы оснований для «Роснефти» претендовать на акции Citgo, но в залоговом соглашении PDVSA и «Роснефти» есть стандартный пункт о том, что залогодержатель может принудительно обратить взыскание на акции и реализовать их в случае смены контроля над PDVSA, следует из документов американского суда, на которые обращал внимание глава инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен.
РБК вчера в 18:46
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота пропустит день рождения собственной дочери
Певица Рита Дакота не сможет присутствовать на дне рождения своей дочери Мии.
Телепрограмма вчера в 23:23
Общество
«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию
Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости 23 октября в 20:51
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM вчера в 20:31
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru вчера в 05:08
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Армия и оружие
В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию
Новый День вчера в 01:33
Политика
СNN: соглашение РФ и Турции по Сирии унизило США
Соглашение между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии превратило США в крупнейшего геополитического неудачника.
BFM.ru 23 октября в 08:40
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Механизм расчёта, предусматривающий применение увеличивающихся коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, усложняет процесс администрирования транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 09:34
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело вчера в 03:47
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02