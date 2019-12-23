Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты назвали самые закредитованные регионы России

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
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Названы самые закредитованные регионы России

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина
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Комсомольская правда18:20

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РЕН ТВ17:45
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