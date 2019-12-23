Экономика
ИзвестияЭксперты назвали самые закредитованные регионы России
Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянинаРИА Новости16:21
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Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Политика
МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Политика
Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Происшествия
На Камчатке перевернулся автобус с 21 пассажиром
Автобус, который перевозил 21 пассажира перевернулся в Елизовском районе Камчатки, один человек пострадал.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Армия и оружие
Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду
Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.
Здоровье
В Барнауле объединят две городские больницы
Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Политика
Греция готовится экстрадировать Винника в США
По данным агентства, из решения об экстрадиции следует, что россиянина должны экстрадировать во Францию, однако министр юстиции Греции Костас Циарас направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить акт передачи Винника полицейским из США, а затем России.
Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Финансы
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода
В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
Экономика
Томенко рассказал, кому поднимут зарплату на 20% в 2020 году
Путин заявил о росте реальных доходов россиян Однако считает это недостаточным Он выразил уверенность, что при четком следовании намеченному плану к 2024 году средняя заработная плата в регионе составит 40 тысяч рублей.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико
В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Общество
ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.