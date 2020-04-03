Коронавирус
Lenta.ruОписан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru. Видеозапись интервью доступна на YouTube. Отмечается, что в Германии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19.
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с чего всё началось
По мнению доктора медицинских наук профессора Анатолия Альтштейна, в России вряд ли пандемия может развиваться так, как в Западной Европе, передаёт URA.RU.Царьград02:40
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