Общество

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос компании HeadHunter. В ходе опроса респонденты давали оценку по шкале от ноля до десяти, насколько они счастливы на рабочем месте.
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с чего всё началось

Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.
ТАССвчера в 20:06

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Врачи оказались самыми счастливыми россиянами

Lenta.ruвчера в 23:55

Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

ТАССвчера в 20:06

Названы регионы, где работают самые счастливые россияне

URA.Ruвчера в 23:14

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

RT на русскомвчера в 22:02

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Известиявчера в 21:07

Стало известно, кем работают самые счастливые россияне

Москва 24вчера в 20:45

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

РБКвчера в 23:51
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая

Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Игры

Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году

Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
REGNUM вчера в 08:32
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке.
РИА Новости вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
Происшествия

Военную авиацию привлекли для поиска пропавших в Приморье рыбаков

В Приморском крае спасатели привлекли к поиску пропавших рыбаков авиацию Восточного военного округа (ВВО).
Известия 00:57
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК вчера в 04:42
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс 29 октября в 02:32
Экономика

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие

Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»

По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Восток-Медиа вчера в 09:42
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Происшествия

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и форум ООН по изменению климата СОР 25.
Москва 24 вчера в 11:10
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК вчера в 22:36
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Известия вчера в 19:26
Здоровье

Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей

Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
REGNUM вчера в 22:34
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Футбол

Фоменко покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

«Краснодар» объявил об уходе Олега Фоменко с поста главного тренера второй команды клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Sportbox.RU вчера в 13:11
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 29 октября в 11:54
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