Общество
RT на русскомЭксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос компании HeadHunter. В ходе опроса респонденты давали оценку по шкале от ноля до десяти, насколько они счастливы на рабочем месте.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.ТАССвчера в 20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая
Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
Игры
Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году
Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
Происшествия
Военную авиацию привлекли для поиска пропавших в Приморье рыбаков
В Приморском крае спасатели привлекли к поиску пропавших рыбаков авиацию Восточного военного округа (ВВО).
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
Армия и оружие
Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»
По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Происшествия
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и форум ООН по изменению климата СОР 25.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Здоровье
Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей
Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Футбол
Фоменко покинул пост главного тренера «Краснодара-2»
«Краснодар» объявил об уходе Олега Фоменко с поста главного тренера второй команды клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Происшествия