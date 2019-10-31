Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

с чего всё началось

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос компании HeadHunter. В ходе опроса респонденты давали оценку по шкале от ноля до десяти, насколько они счастливы на рабочем месте.

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