Общество

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос компании HeadHunter. В ходе опроса респонденты давали оценку по шкале от ноля до десяти, насколько они счастливы на рабочем месте.
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с чего всё началось

Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.
ТАССвчера в 20:06

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Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

ТАССвчера в 20:06

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

RT на русскомвчера в 22:02

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Известиявчера в 21:07

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

РБКвчера в 23:51

Названы регионы, где работают самые счастливые россияне

URA.Ruвчера в 23:14

Стало известно, кем работают самые счастливые россияне

Москва 24вчера в 20:45

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Газета.Ruвчера в 23:04
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Футбол

Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова

ИнфоСМИ 29 октября в 05:31
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Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

9111.ru вчера в 13:06
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Политика

В США прокомментировали продление ДСНВ

США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
Известия вчера в 11:51
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цены на газ для Украины

Россия готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:32
Армия и оружие

В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

Газета.Ru вчера в 09:40
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Футбол

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru вчера в 13:38
Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости вчера в 20:43
Культура

Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС вчера в 10:45
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть вчера в 06:39
Общество

Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы

В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
Тюменские известия вчера в 09:35
Космос

Около Солнца замечен корабль инопланетян кубической формы

Солнечный спутник, принадлежащий НАСА, зафиксировал появление корабля инопланетян необычной формы около Солнца 22 октября текущего года, передает издание golos.ua, ссылась на "Новости планеты".
Южный Федеральный 00:26
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

Инфорос вчера в 02:26
Армия и оружие

NYT: США сократят свой контингент в Сирии всего на 100 человек

ТАСС вчера в 23:21
Футбол

«Бенфика» разгромила «Портимоненсе» в чемпионате Португалии

"Бенфика" дома разгромила "Портимоненсе" в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Происшествия

Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО

Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
Коммерсантъ 00:20
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Игры

Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить

На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru вчера в 13:20
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс 29 октября в 02:32
Музыка

Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»

Известия 29 октября в 10:15
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Онколог заявил, что рак невозможно победить

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Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Футбол

Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»

Soccer.ru вчера в 10:41
Баскетбол

59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»

59 очков защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена помогли его команде одержать победу в гостевом матче с «Вашингтоном» (159:158).
Sports.ru вчера в 23:11
Политика

Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в декабре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service вчера в 13:38
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