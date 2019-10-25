Вчера «Краснодар» и ЦСКА провели свои третьи матчи на групповом этапе Лиги Европы. Краснодарцы в Турции переиграли турецкий «Трабзонспор» (2:0), а команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение. На этот раз москвичи проиграли венгерскому "Ференцварошу" (0:1).

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