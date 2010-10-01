Футбол
ЧемпионатЭксперты назвали шансы «Краснодара» и ЦСКА выиграть Лигу Европы
Вчера «Краснодар» и ЦСКА провели свои третьи матчи на групповом этапе Лиги Европы. Краснодарцы в Турции переиграли турецкий «Трабзонспор» (2:0), а команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение. На этот раз москвичи проиграли венгерскому "Ференцварошу" (0:1).
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Футбол
Украинский футболист не отказался от своих слов о сборной России
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не сожалеет о своих словах о команде России.
Газета.Ru 05:59
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Общество
Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края
Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.
ТАСС 03:44
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Политика
Россия поможет Зеленскому решить конфликт в Донбассе
Россия надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского получится урегулировать конфликт в Донбассе, и готова помогать ему в этом.
Lenta.ru 07:14
Футбол
Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
Чемпионат 01:15
Кино
Стали известны имена выдвинутых на «Оскар» актеров
Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс стали главными претендентами на премию Американской киноакадемии "Оскар" за главную мужскую роль.
Известия 23 октября в 17:39
Экономика
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
РБК 00:00
Футбол
Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Общество
Некоторым женщинам в России Госдума сократила рабочую неделю
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращенный рабочий день для части женщин.
Русская Планета вчера в 07:54
Общество
Минтруд рассказал, в каком возрасте у россиян рождается первый ребенок
Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
РИА Новости 06:26
Культура
14-летний танцор из Красноярска стал самым юным участником шоу «ТАНЦЫ»
14-летний Никита Антонов из Красноярска стал самым юным участником шоу «ТАНЦЫ».
АиФ Красноярск 02:27
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Культура
Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом
Музыкант Сергей Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом.
Ведомости 05:30
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами
Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Readovka.ru 04:00
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Экономика
«Яндекс» вновь увеличил прогноз по размеру выручки в 2019 году
В начале года Yandex прогнозировал, что темпы роста выручки будут на уровне 28–32%, по итогам первого квартала обновил прогноз до 30–34%, а по итогам второго — до 32–36%.
РБК 06:46
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37