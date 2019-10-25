Краснодарцы в Турции переиграли турецкий «Трабзонспор» (2:0), а команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение. На этот раз москвичи проиграли венгерскому "Ференцварошу" (0:1). Букмекеры оценили шансы российских клубов выиграть турнир.

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Общество Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.

Общество В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин» Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».

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Общество В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.

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