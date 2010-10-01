Футбол
ЧемпионатЭксперты назвали шансы «Краснодара» и ЦСКА выиграть Лигу Европы
Вчера «Краснодар» и ЦСКА провели свои третьи матчи на групповом этапе Лиги Европы. Краснодарцы в Турции переиграли турецкий «Трабзонспор» (2:0), а команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение. На этот раз москвичи проиграли венгерскому "Ференцварошу" (0:1).
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Как ЦСКА уступил на глазах Макгрегора, а «Краснодар» победил в Лиге Европы
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Трабзонспор — Краснодар 0:2
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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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РИА Новости 09:12
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Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
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Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
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«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
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Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
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