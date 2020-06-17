Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.
РБКвчера в 22:00

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Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30

Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Газета.Ru02:19

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00

Определена привычка, которая способствует богатству россиян

Профиль01:50

Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Названа привычка, благодаря которой россияне богатеют

Рамблер01:58
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
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Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
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Общество

Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса

Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Экономика

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
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Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста вчера в 10:34
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
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Кино

Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Газета.Ru 04:02
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Экономика

Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии

"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс вчера в 06:08
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
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Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС у границы РФ

Газета.Ru 04:50
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора

Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву осужденных за хулиганство из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 04:36
Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 вчера в 02:13
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
137
Экономика

Треть российских компаний отказались от господдержки

Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.
РБК 01:10
Кино

Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con. Конечно, в онлайне

Афиша Daily вчера в 14:35
3
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
5,1K
Авто

Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода

Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
AutoNews вчера в 05:22
42
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
48
Общество

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
1,3K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 15 июня в 06:20
36
Игры

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
30
Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
2,2K
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