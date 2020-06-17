Общество
Газета.RuЭксперты назвали способствующую богатству россиян привычку
Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.РБКвчера в 22:00
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Общество
В российских школах появятся «умные» камеры
РОСНАНО заявила, что до 2024 года более 43 тысяч российских школ на входе и выходе оснастят камерами с функцией распознавания лиц, сообщают Ведомости.
Первый Тульский 01:42
Общество
В Пекине выявили новый и более заразный коронавирус
Как считает вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю, в процессе эволюции интенсивность вируса способна снижаться или усиливаться.
Evo-rus.com 00:29
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
Общество
После жары в Москве резко похолодает
Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Здоровье
Более половины переболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели
НТА-Приволжье — Более половины переболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели.
НТА-Приволжье 04:18
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия вчера в 03:41
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Гаджеты
В России стартовали продажи аудиосистем Samsung Sound Tower
Компания Samsung Electronics сообщила о начале российских продаж акустических систем Sound Tower в России.
iXBT.com вчера в 04:01
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика
Трамп хочет сократить количество военных США в Германии
Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении сократить число военных США в Германии до 25 тысяч, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15 июня в 17:54
Происшествия
В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки
Интерфакс вчера в 08:26
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Здоровье
Глава оперштаба РТ Лейла Фазлеева проверяет медучреждения в Челнах
Глава опрештаба прибыла в автоград оценить ситуацию в медучреждениях, которые работают с новой коронавирусной инфекцией.
Chelny-biz.ru 04:37
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
Культура
Три компании в Новокузнецке получили 6 миллионов рублей президентских грантов
Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф С 16 июня Фонд президентских грантов начал прием заявок на специальный конкурс для поддержки НКО, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.
КузПресс вчера в 10:56
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК 04:36
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Известия вчера в 10:33
Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru вчера в 09:14