Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.
РБКвчера в 22:00

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Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30

Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

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Определена привычка, которая способствует богатству россиян

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Названа привычка, благодаря которой россияне богатеют

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Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00
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Технологии

Boston Dynamic выпустила в свободную продажу робота-собаку Spot

ТАСС 03:05
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Общество

В российских школах появятся «умные» камеры

РОСНАНО заявила, что до 2024 года более 43 тысяч российских школ на входе и выходе оснастят камерами с функцией распознавания лиц, сообщают Ведомости.
Первый Тульский 01:42
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Общество

В Пекине выявили новый и более заразный коронавирус

Как считает вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю, в процессе эволюции интенсивность вируса способна снижаться или усиливаться.
Evo-rus.com 00:29
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Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
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Общество

После жары в Москве резко похолодает

Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Газета.Ru вчера в 14:03
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Здоровье

Более половины переболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели

НТА-Приволжье — Более половины переболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели.
НТА-Приволжье 04:18
Экономика

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
1,2K
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия вчера в 03:41
5K
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,1K
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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Общество

Безработные тюменцы получат помощь от государства

Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
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Гаджеты

В России стартовали продажи аудиосистем Samsung Sound Tower

Компания Samsung Electronics сообщила о начале российских продаж акустических систем Sound Tower в России.
iXBT.com вчера в 04:01
Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика

Трамп хочет сократить количество военных США в Германии

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении сократить число военных США в Германии до 25 тысяч, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15 июня в 17:54
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Происшествия

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Интерфакс вчера в 08:26
1,1K
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
1,7K
Здоровье

Глава оперштаба РТ Лейла Фазлеева проверяет медучреждения в Челнах

Глава опрештаба прибыла в автоград оценить ситуацию в медучреждениях, которые работают с новой коронавирусной инфекцией.
Chelny-biz.ru 04:37
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
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Происшествия

Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД

Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
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Культура

Три компании в Новокузнецке получили 6 миллионов рублей президентских грантов

Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф С 16 июня Фонд президентских грантов начал прием заявок на специальный конкурс для поддержки НКО, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.
КузПресс вчера в 10:56
Экономика

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК 04:36
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия вчера в 10:33
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Кино

Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru вчера в 09:14
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