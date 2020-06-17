Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.

с чего всё началось

Более состоятельные россияне чаще демонстрируют желание сначала откладывать деньги, а потом тратить. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

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