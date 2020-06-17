Общество
Lenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка
Более состоятельные россияне чаще демонстрируют желание сначала откладывать деньги, а потом тратить. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
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с чего всё началось
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.РБКвчера в 22:00
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Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Evo-rus.com вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Evo-rus.com 03:29
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39
Общество
Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом
Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
РИА ОмскИнформ 03:28
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
Происшествия
На Кубани выписано 90 пациентов после коронавируса за последние сутки
По опубликованным данным на 17 июня, Роспотребнадзор провел 59 859 исследований на обнаружение коронавирусной инфекции, лаборатории министерства здравоохранения – 178 981 тест на COVID-19, в том числе 2907 за минувшие сутки.
Краснодарские известия 04:39
Здоровье
В Ивановской области от коронавируса умерла беременная женщина
В Ивановской области от коронавируса умерла беременная женщина. Об этом на брифинге сообщил глава облздрава Артур Фокин.
Ивтелерадио 04:38
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Армия и оружие
Авиация ЮВО проведет тренировки перед праздничным парадом
20 июня пройдет генеральная репетиция праздничного военного парада, на котором по улицам города пройдут пешие расчеты военнослужащих, механизированная колонна, пролетят экипажи боевой авиации.
Московский Комсомолец 04:36
Общество
После жары в Москве резко похолодает
Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
Киберспорт
Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана
Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Общество
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Наука
Неврологические симптомы коронавируса предшествуют респираторным
Ученые из Чикаго рассказали, что коронавирус может наносить вред всей нервной системой, а неврологические симптомы нередко проявляются еще до того как повышается температура или кашель.
Shraibikus News 02:31
Технологии
Adobe Flash окончательно «умрёт» 31 декабря этого года
До конца года Adobe продолжит выпускать обновления безопасности, а браузеры сохранят поддержку Flash.
iXBT.com 04:10
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Здоровье
14648 заражений коронавирусом выявлено в Нижегородской области
По информации сайта стопкоронавирус.рф, за последний день в Нижегородской области были выявлены еще 238 случаев заражения.
ТаракаНН 04:17
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Футбол
«Ювентус» огласил заявку на финал Кубка Италии
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с «Наполи».CONVOCATI 📋I Bianconeri per la Finale di #CoppaItaliaCocaCola 🏆🇮🇹#FinoAllaFine pic.twitter.com/hyqnnaNe7r— JuventusFC (@juventusfc) June 16, 2020Напомним, что поединок состоится завтра в Риме в 22:00 по московскому времени.
Soccer.ru вчера в 14:26