Общество
Газета.RuЭксперты назвали способствующую богатству россиян привычку
Исследователи аналитического центра НАФИ сообщили, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют 18% россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.РБКвчера в 22:00
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Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Общество
Калининград отменит обсервацию для туристов на следующей неделе
С 24 июня чартерную полетную программу в регион начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус".
Интерфакс 03:50
Финансы
Фондовый рынок США завершил торги в хорошем плюсе
Нью-Йорк, США, 16 июня 2020, 23:33 — REGNUM Фондовый рынок США завершил вторые торги недели в хорошем плюсе, 16 июня основные индексы прибавили около 2%.
REGNUM вчера в 16:33
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
В России за сутки умерли 193 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 193 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ вчера в 03:40
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
Общество
В Калининградской области за сутки подтвердили 37 случаев коронавируса
В Калининградской области за сутки подтвердили 37 случаев коронавируса. На 17 июня нарастающим итогом выявлено 2 161 случай заражения.
Вести Калининград 03:37
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Армия и оружие
В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве
Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23
Происшествия
У сына главы УК арестовали автомобили из-за дела о мошенничестве отца
В Саратове у сына руководителя управляющей компании ООО «ЖилЦентр» арестовали имущество из-за того, что на отца завели уголовное дело.
Четвертая Власть 02:49
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Армия и оружие
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
В российских школах появятся «умные» камеры
РОСНАНО заявила, что до 2024 года более 43 тысяч российских школ на входе и выходе оснастят камерами с функцией распознавания лиц, сообщают Ведомости.
Первый Тульский 01:42
Футбол
«Крылья Советов» показали подготовку стадиона к рестарту РПЛ
«Крылья Советов» показали болельщикам фотографии, на которых сотрудники клуба обрабатывают стадион перед возобновлением чемпионата России.
Матч ТВ 03:46
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ вчера в 12:57
Футбол
Сборная России пожелала море здоровья на 30-летие Дзагоева
Поздравляем и желаем море здоровья, — говорится в сообщении.
Матч ТВ 03:27
Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04