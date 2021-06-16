Если есть цель заняться бизнесом, 500 тыс. рублей станут хорошим вложением во франчайзинг, заявил Виталий Цыганков, генеральный директор компании Forward. По его словам, франшиза является оптимальным вариантом для начинающих предпринимателей, у которых есть стартап и финансовая подушка безопасности.

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С чего всё началось Эксперты назвали способы выгодно инвестировать полмиллиона рублей Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, как вложить 500 тыс. рублей, чтобы как минимум сохранить их от обесценивания из-за инфляции. Известия 23:30