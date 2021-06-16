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Эксперты назвали способы выгодно инвестировать полмиллиона рублей

Если есть цель заняться бизнесом, 500 тыс. рублей станут хорошим вложением во франчайзинг, заявил Виталий Цыганков, генеральный директор компании Forward. По его словам, франшиза является оптимальным вариантом для начинающих предпринимателей, у которых есть стартап и финансовая подушка безопасности.В источнике

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Эксперты назвали способы выгодно инвестировать полмиллиона рублей

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, как вложить 500 тыс. рублей, чтобы как минимум сохранить их от обесценивания из-за инфляции.
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