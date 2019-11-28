Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

По данным исследования, дольше всего тянуть ипотеку придется жителям столицы. В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, поэтому выплаты ипотеки могут занять в среднем 24 года.
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