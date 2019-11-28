Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».

Политика RT отключают от вещания в Боливии Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Спорт Ласицкене исключена из списка участниц турнира в Глазго Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, (ВФЛА) сообщила сегодня менеджер спортсменки Ольга Назарова.