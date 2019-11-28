Недвижимость
REGNUMЭксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
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Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
По данным СК, инцидент произошел 25 ноября. Подростки ворвались в дом к 41-летнему мужчине и избили его, в том числе предметами мебели.
Политика
Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Политика
Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года
Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
Политика
RT отключают от вещания в Боливии
Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Политика
Глава СНБО Украины заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии у Киева пяти сценариев реинтеграции Донбасса.
Спорт
«Спартак» и Нурмагомедова чаще всего обсуждают в «Одноклассниках»
В топ-5 самых обсуждаемых спортсменов вошли Хабиб Нурмагомедов, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, Лионель Месси и хоккеист Александр Овечкин.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Футбол
Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Происшествия
В горсуд Петербурга поступило сообщение о минировании
Санкт-Петербургский городской суд в четверг днем получил электронное письмо с сообщением о минировании.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Спорт
Ласицкене исключена из списка участниц турнира в Глазго
Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, (ВФЛА) сообщила сегодня менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Футбол
Игрок «МЮ» отказался от матча в свою честь
В "Манчестер Юнайтед" есть традиция проведения именных матчей для тех игроков, которые провели в клубе более десяти сезонов.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям в 2,3 млн долларов
Власти Украины предварительно оценили ущерб возвращенным Россией кораблям в минимум 2,3 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Технологии
Хакеры выложили в сеть данные 500 тысяч пользователей сайта о работе
В Сеть «утекли» данные 500 тыс. пользователей сайта, посвященного поиску работы. В базе содержатся персональные данные, логины и пароли.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.