Недвижимость

REGNUMREGNUMЭксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
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Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

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