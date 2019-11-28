Недвижимость

REGNUMREGNUMЭксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки на вторичном рынке в России

RT на русском11:18

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Газета.Ru06:55

Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

ТАССвчера в 19:05

«Авито» назвало регионы, где можно быстрее закрыть ипотеку

РБК05:06

В Иркутской области ипотеку можно закрыть за 4 года

SIA.ru01:39

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

REGNUMвчера в 21:33

Эксперты рассказали о сроках выплаты ипотеки в России

Известия06:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:25, Вашингтон
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно.
РБК 12:03
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Московский Комсомолец 11:07
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
РИА Новости 11:21
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Авто

Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня 07:43
Хоккей

Вырвали победу. Челябинский «Трактор» одолел «Салават Юлаев»

Добавим, что следующую встречу "Трактор" проведет на следующей неделе, 3 декабря, вновь скрестив клюшки с "Салаватом Юлаевым", но на этот раз уже в гостях, в Уфе.
ГТРК Южный Урал 12:02
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
RT на русском 08:53
Общество

Вокруг Нового года россиян ждут две двухдневных рабочих недели

Перед Новым годом придется идти на работу в понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря, а после праздников — в четверг 9 января и пятницу 10 января.
Инфо24 вчера в 14:07
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Политика

Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 10:14
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Гаджеты

Huawei запустила распродажу смартфонов со скидками до 17 тысяч рублей

Последнее максимальное снижение цены получил смартфон Huawei Mate 20 Pro. Купить его можно будет за 32 900 рублей вместо 49 990.
Ferra 10:01
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Гаджеты

Apple оснастит iPhone 12 инновационным экраном

Прошлые слухи говорили о выходе четырех версий iPhone 12: стандартной, Pro, Pro Max и, возможно, Pro Max 5G.
Ридус 07:53
Гаджеты

Опубликован рендер самого тонкого смартфона с поддержкой 5G

Вице-президент китайской компании Oppo Брайан Шен показал на фото рендер самого тонкого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.
NewInform 08:29
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности

Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
SM News вчера в 21:23
Армия и оружие

США перебросили боевую технику к нефтяным месторождениям в Сирии

Сирийское государственное телевидение распространило информацию, согласно которой в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны ВС США сосредоточили боевую технику.
Журналистская правда 11:00
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное