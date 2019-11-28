Недвижимость

REGNUMREGNUMЭксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

Газета.Ru12:55

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки на вторичном рынке в России

RT на русском11:18

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

REGNUMвчера в 21:33

«Авито» назвало регионы, где можно быстрее закрыть ипотеку

РБК05:06

В Иркутской области ипотеку можно закрыть за 4 года

SIA.ru01:39

Эксперты рассказали о сроках выплаты ипотеки в России

Известия06:54

Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

ТАССвчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Киберспорт

В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю

Игромания.ру вчера в 02:16
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Авто

Китайский Lifan оказался на грани исчезновения

Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.
Автоновости дня 26 ноября в 09:15
Общество

В России запретят расплачиваться биткоинами

Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
Известия 16:00
Армия и оружие

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Lenta.ru 17:39
Общество

Россиян ждут две рабочие недели по два дня

В ближайшее время россиян ждут две рабочие недели по два дня.
Pro Город НН вчера в 11:55
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Политика

Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
RT на русском 17:31
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 06:07
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:27
Политика

Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах

Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
Коммерсантъ 05:27
Авто

Началось производство обновленной Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
32CARS.ru 16:18
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:51
Политика

Министр обороны Британии увидел в России «реальную угрозу» для НАТО

Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Взгляд.ру 18:26
Политика

Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке

Самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту не смог приземлиться в столице Киргизии из-за сильного тумана, пишет Life.ru.
Рамблер 08:30
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия 11:06
Общество

«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц

Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
News.ru 13:43
Здоровье

В России начнется подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Gorodvo.ru вчера в 05:09
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Футбол

ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Удивительно, но перед матчем с "Лудогорцем" команда Виктора Гончаренко еще имела теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Газета.Ru 14:59
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Футбол

«Астана» сенсационно победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Life.ru 14:47
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

РИА Новости вчера в 21:34
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 10:10
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное