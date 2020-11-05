Средний срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в январе-сентябре 2020 г. составил 21 месяц, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков «Дом.РФ». В 2019 г. россияне могли накопить на первоначальный взнос за 19,5 месяца.

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