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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трёх-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.В источнике
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ГЛАС.RU

В России рассказали, сколько понадобится времени на постройку «ракетного поезда»

ГЛАС.RU01:31
Военное дело

Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Военное дело01:27
РИА Новости

Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

РИА Новости20:13
Военное обозрение

Эксперт назвал сроки разработки и принятия на вооружение нового БЖРК «Баргузин»

Военное обозрение00:25
Хакасия-Информ

«Ядерные поезда» могут встать на вооружение в России в течение трех-пяти лет

Хакасия-Информ23:17
Piter.tv

Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Piter.tv00:45
Политическая Экспертиза

В США испугались возможности возрождения российского «поезда-призрака»

Политическая Экспертиза21 июля в 06:38
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости20:20
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости23:42

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.
РБК00:00
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК20:13
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