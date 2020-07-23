Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трёх-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.В источнике
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Эксперт назвал сроки разработки и принятия на вооружение нового БЖРК «Баргузин»
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