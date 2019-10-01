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Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» начнётся сегодня, 1 октября, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
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Эксперты назвали ставки россиян на матч «Локомотив» — «Атлетико» в ЛЧ

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