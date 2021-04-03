Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу
Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу. Они заявили «Газете.Ru», что необходимо принять меры, чтобы избежать последствий для сельского хозяйства из-за изменения климата.В источнике
С чего всё началось
Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия
Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.
Газета.Ruвчера в 02:25
Подробнее о событии
Перед климатическим саммитом специалисты назвали новую угрозу для России
ИА Красная Веснавчера в 14:27