Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу. Они заявили «Газете.Ru», что необходимо принять меры, чтобы избежать последствий для сельского хозяйства из-за изменения климата.

С чего всё началось Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире. Газета.Ru вчера в 02:25