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Lenta.ru

Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу

Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу. Они заявили «Газете.Ru», что необходимо принять меры, чтобы избежать последствий для сельского хозяйства из-за изменения климата.В источнике
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С чего всё началось

Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия

Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.
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