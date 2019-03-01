Финансы
Свободная ПрессаЭксперты назвали точный курс доллара и евро на осень
Эксперты FxPro считают, что осенью тренд на ослабление рубля будет продолжен. По их прогнозу, уже в сентябре мы можем увидеть курс в 70 за доллар и 77 за евро.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Политика
Путин начинает визит в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе
РИА Новости вчера в 17:39
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Общество
Назван самый опасный город России
Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
Lenta.ru 01:37
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Происшествия
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика
На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.
РИА Новости 02:20
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Музыка
Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»
Певец Игорь Николаев объяснил смысл песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского.
Газета.Ru 03:28
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания вчера в 09:11
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО вчера в 08:48
Политика
Зариф заявил о невозможности пересмотра иранской ядерной сделки
Ранее Зариф заявил, что Иран 5 сентября может объявить о новом сокращении обязательств по ядерной сделке, если к этому дню европейские державы не вернутся к исполнению своих обязательств.
Парламентская газета вчера в 06:23
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
Компенсацию за трагедию в Беслане не получила только одна пострадавшая
ЕСПЧ присудил России выплатить компенсацию пострадавшим и их родственникам в общей сложности почти на 3 млн евро.
ФедералПресс 03:39
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Как выяснилось, супружеская пара ждет второго ребенка.
Ruposters.ru 03:32
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках
Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Игры
В ранний доступ вышел боевик Serious Sam Classics: Revolution
Серия Serious Sam разрабатывается хорватской компанией Croteam с 2001 года и уже стала культовой, хотя и не полностью.
Игромания.ру 03:25
Футбол
«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин».
ProstoProSport вчера в 15:06