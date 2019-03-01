Эксперты FxPro считают, что осенью тренд на ослабление рубля будет продолжен. По их прогнозу, уже в сентябре мы можем увидеть курс в 70 за доллар и 77 за евро.

Эксперты назвали точный курс доллара и евро на осень

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