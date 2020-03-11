Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
Читать в источнике
Комментировать820
с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

Известия00:15

Эксперты прогнозируют подорожание жилья из-за курса рубля

РЕН ТВвчера в 22:25

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ruвчера в 18:33

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ruвчера в 19:22

Названы товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

РИА Новостивчера в 18:47

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 09 марта в 15:25
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Россиян предупредили об опасности мытья рук

Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
Lenta.ru 00:26
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Правительство Украины планирует запретить спортивные соревнования из-за коронавируса

Кабинет министров Украины сегодня собирается наложить запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны из-за ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс 01:00
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Наука

Изучение муравьев показало пример обратной эволюции

Naked Science вчера в 05:37
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Политика

Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Деловое.ТВ 09 марта в 14:14
Происшествия

Экс-депутату думы Екатеринбурга просят дать семь лет колонии

REGNUM 01:25
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Актуальные Новости вчера в 15:00
Армия и оружие

В освобожденном районе Алеппо Лерамуне открылся первый хлебозавод

ФАН вчера в 22:28
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опубликовала первый пост после скандала с Джиганом

Популярная Instagram-блогерша Оксана Самойлова опубликовала первый пост в социальной сети Instagram после скандала со своим супругом, репером Джиганом.
iReactor вчера в 21:52
Политика

Спикер верховной рады Разумков рассказал об общении на русском языке

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что общение на русском языке в повседневной жизни считает принципиальной позицией.
Известия 00:28
Происшествия

Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике

Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
Газета.Ru 00:16
Экономика

Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Футбол

Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»

Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
Soccer.ru вчера в 21:42
Наука

Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях

МедиаПоток вчера в 07:59
Общество

Названы сферы деятельности с зарплатой больше 100 тыс. рублей в месяц

Занятые в сфере информации и связи получают по 74,4 тыс. рублей, в научной, технической и профессиональной деятельности — по 72,9 тыс. рублей, а в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения — 51 тыс. рублей.
REGNUM 01:45
Происшествия

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

Спасатели возобновили поиски людей, пропавших без вести после прорыва дамб золотодобывающей артели в районе реке Сейба на юге Красноярского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель».
РБК 00:38
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
РБК вчера в 23:34
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное