Экономика
РИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Оценить792
с чего всё началось
Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
Экономика
В России рассчитали индекс финансового стресса
Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
Общество
В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Турции сообщило о первом случае заражения коронавирусом COVID-19.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Общество
На Алтае в ходе буровых работ повредили газопровод
Энергетика
«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»
«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) планируют профилактическую приостановку газопровода «Сила Сибири» во второй половине марта.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Происшествия
В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина
Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
В Кузбассе поймали мужчину с украденным из Бердска ребёнком
В Кузбассе сотрудники полиции поймали мужчину с ребёнком, который похитил у женщины её четырёхлетнюю дочь и скрылся с ней на поезде.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению
"Быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали совершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России", - говорится в заявлении.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Хоккей
«Сибирь» выбила «Автомобилист» из розыгрыша Кубка Гагарина
«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
Здоровье
Второй в истории человек излечился от ВИЧ
Международная группа медиков подтвердила, что так называемый лондонский пациент стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ).
Общество
В России предупредили о новой схеме интернет-мошенничества
Эксперты рассказали о новом способе интернет-мошенничества, который получил название «Белый кролик». Об этом пишет газета «Известия».
Общество
В Москве ограничили проведение массовых мероприятий
10 марта вечером появился указ Сергея Собянина о запрете проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек до 10 апреля 2020 года в Москве из-за опасности распространения коронавируса.
Экономика
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Культура
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Финансы
Центробанк начнет продажи валюты на фоне обвала рубля
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке», — приводит цитату из сообщения регулятора информационное агентство RNS.
Здоровье
Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук
Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий.
Здоровье
Контролируют «Цербер» и «Меркурий»
Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с помощью электронной системы «Меркурий» проследили всю производственную цепь и выяснили, что мясо для колбасы приобреталось у частников – жителей Уяра.
Происшествия
В Египте круизный корабль с коронавирусом покинули 48 пассажиров
48 пассажиров круизного теплохода, находящегося в египетском городе Луксор, сошли на берег после проверки на заражение коронавирусом, 10 марта сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на миздрав Египта.
Происшествия