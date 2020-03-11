Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

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Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

Известия00:15

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

РИА Новостивчера в 18:47

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ruвчера в 19:22

Эксперты прогнозируют подорожание жилья из-за курса рубля

РЕН ТВвчера в 22:25

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ruвчера в 18:33
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Политика

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
News.ru вчера в 05:41
Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Общество

В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Турции сообщило о первом случае заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:01
Происшествия

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

На Алтае в ходе буровых работ повредили газопровод

REGNUM вчера в 10:53
Энергетика

«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) планируют профилактическую приостановку газопровода «Сила Сибири» во второй половине марта.
Известия вчера в 12:51
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Новая Кубань вчера в 09:29
Происшествия

В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина

Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 06:05
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»

РЕН ТВ вчера в 20:08
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Происшествия

В Кузбассе поймали мужчину с украденным из Бердска ребёнком

В Кузбассе сотрудники полиции поймали мужчину с ребёнком, который похитил у женщины её четырёхлетнюю дочь и скрылся с ней на поезде.
Вести Новосибирск вчера в 23:20
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению

"Быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали совершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России", - говорится в заявлении.
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 09 марта в 15:25
Хоккей

«Сибирь» выбила «Автомобилист» из розыгрыша Кубка Гагарина

«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
РБК вчера в 13:08
Здоровье

Второй в истории человек излечился от ВИЧ

Международная группа медиков подтвердила, что так называемый лондонский пациент стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ).
News.ru вчера в 09:53
Общество

В России предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

Эксперты рассказали о новом способе интернет-мошенничества, который получил название «Белый кролик». Об этом пишет газета «Известия».
RT на русском вчера в 04:04
Общество

В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

10 марта вечером появился указ Сергея Собянина о запрете проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек до 10 апреля 2020 года в Москве из-за опасности распространения коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:06
Экономика

ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Российская газета вчера в 05:57
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ вчера в 05:04
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:23
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Финансы

Центробанк начнет продажи валюты на фоне обвала рубля

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке», — приводит цитату из сообщения регулятора информационное агентство RNS.
URA.Ru вчера в 02:30
Здоровье

Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук

Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий.
Известия вчера в 21:52
Здоровье

Контролируют «Цербер» и «Меркурий»

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с помощью электронной системы «Меркурий» проследили всю производственную цепь и выяснили, что мясо для колбасы приобреталось у частников – жителей Уяра.
Наш Красноярский край вчера в 19:02
Происшествия

В Египте круизный корабль с коронавирусом покинули 48 пассажиров

48 пассажиров круизного теплохода, находящегося в египетском городе Луксор, сошли на берег после проверки на заражение коронавирусом, 10 марта сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на миздрав Египта.
REGNUM 00:21
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости вчера в 04:20
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