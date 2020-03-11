Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
Читать в источнике
Комментировать764
с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

Известия00:15

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

RT на русскомвчера в 22:08

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ruвчера в 18:33

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ruвчера в 19:22

Названы товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

РИА Новостивчера в 18:47

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РАПСИ вчера в 10:22
Происшествия

На Сахалине из-за непогоды автобус с пассажирами застрял в сугробе

ТАСС 00:30
Футбол

Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат

По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Soccer.ru вчера в 17:33
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия вчера в 04:53
Наука

Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток

Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Росбалт вчера в 12:05
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прервала молчание после скандала с Джиганом

Оксана Самойлова после двух дней молчания появилась в Инстаграме.
Амур.инфо 01:29
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей вчера в 06:05
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Шоу-бизнес

Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Актуальные Новости вчера в 15:00
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Происшествия

Следователи задержали челябинского депутата

URA.Ru 01:33
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК вчера в 16:10
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru 08 марта в 12:32
Здоровье

Второй в мире человек излечился от ВИЧ

В 2012 году у пациента была к тому же диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина.
ToDay News Ufa вчера в 17:42
Космос

Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде

ТАСС Наука вчера в 09:03
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное