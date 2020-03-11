Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

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