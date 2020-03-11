Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов. Уточняется, что импортируемые в Россию товары могут подорожать в пределах 10-35%.
Читать в источнике
Комментировать502
с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ruвчера в 18:33

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ruвчера в 19:22

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

РИА Новостивчера в 18:47

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Известиявчера в 17:01

Лекарствам и алкоголю грозит подорожание

Коммерсантъвчера в 10:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
РИА Новости вчера в 22:01
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Uznayvse.ru вчера в 18:26
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России

News.ru вчера в 02:48
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Армия и оружие

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
РИА Новости вчера в 15:00
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
Экономика

Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть

В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
МР7.ру 09 марта в 04:30
Игры

В Epic Games Store добавили списки желаемого

Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
CyberSport.ru вчера в 17:54
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 09 марта в 04:26
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

В пяти штатах США подводят итоги праймериз

Последний, по предварительным данным, уже забрал себе самый лакомый штат из голосовавших — Мичиган.
Вести.Ru вчера в 23:07
Общество

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года.
RT на русском вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Kurskcity.ru вчера в 02:04
Футбол

Семак прокомментировал итоги матча с «Уфой»

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Уфой", сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09 марта в 15:30
Наука

Не оправдавшие ожидания матерей гиены прожили меньше

Ученые из Америки установили, что социальный статус взрослых пятнистых гиен полностью наследуется от матери и не зависит от того, как животные проявляли себя в процессе взросления.
N+1 вчера в 09:22
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv вчера в 01:07
Гаджеты

Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2

Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.
iReactor вчера в 20:14
Происшествия

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

РИА Новости вчера в 22:57
Хоккей

Агент: Дацюк примет решение о продолжении карьеры летом

Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк примет решение о продолжении карьеры летом, после завершения хоккейного сезона, заявил агент игрока Дэн Мильштейн.
РИА Новости вчера в 12:42
Происшествия

В Кузбассе поймали мужчину с украденным из Бердска ребёнком

В Кузбассе сотрудники полиции поймали мужчину с ребёнком, который похитил у женщины её четырёхлетнюю дочь и скрылся с ней на поезде.
Вести Новосибирск вчера в 23:20
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 778 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 16 145 человек (4 492 человека находятся в тяжелом состоянии), 61 475 человек выписаны из больниц, 3158 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное