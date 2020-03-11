Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов. Уточняется, что импортируемые в Россию товары могут подорожать в пределах 10-35%.
Читать в источнике
Комментировать211
с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют подорожание жилья из-за курса рубля

РЕН ТВ22:25

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБК20:36

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ru19:22

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ru20:23

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

РИА Новости18:47

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ru18:33

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Известия17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Политика

Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи

Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Газета.Ru 22:25
Наука

Всероссийская школьная Неделя высоких технологий в этом году охватит 1 млн участников

Всероссийская школьная Неделя высоких технологий и технопредпринимательства начинается 16 марта.
ТАСС Наука 15:00
Культура

Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже

Во вторник, 10 марта, стало известно, что Apple сняла пятичасовой фильм об Эрмитаже.
Форпост Северо-Запад 06:40
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Кино

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Примечательно, что об уходе из сериала Людмилы Артемьевой Федор Добронравов не слышал.
Shraibikus News 05:28
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 08:35
Общество

Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Бомбардир.ру 15:07
Энергетика

России предрекли победу в нефтяной войне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Lenta.ru 20:20
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Новая Кубань 09:29
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Известия 19:17
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Политика

Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
РИА Новости 12:47
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

Lenta.ru вчера в 12:46
Политика

Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Lenta.ru 21:11
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Политика

Матвиенко одобрила идею обнуления президентских сроков

Матвиенко добавила, что при желании Путин мог бы остаться у власти и с помощью других законных способов, без внесения изменений в Конституцию России.
News.ru 10:00
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa 11:20
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес

Соколовский пришел на юбилей Риты Дакоты и поцеловал ее бойфренда

9 марта Рита отметила свой юбилей — певице исполнилось 30 лет.
Woman.ru 03:39
Политика

Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина

Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Московский Комсомолец 13:42
Общество

Мобильные пункты переписи населения могут появиться в России

В России разрабатывают проект о внедрении мобильных пунктов переписи населения.
Газета.Ru 21:02
Армия и оружие

Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика инфицирован коронавирусом нового типа, оповещает министерство нацобороны в Twitter.
iReactor 10:53
Общество

Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне

Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
РБК 22:17
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Finam.Ru вчера в 11:42
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Происшествия

Сотрудник букмекерской конторы из Невельска присвоил 200 тысяч выручки

Сахалинец сообщил, что его сотрудник не вышел на работу, а из кассы при этом пропала выручка - более 200 тысяч рублей.
АСТВ 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное