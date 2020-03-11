Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
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с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

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Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

Известия00:15

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ruвчера в 18:33

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ruвчера в 19:22

Названы товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

РИА Новостивчера в 18:47

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

RT на русскомвчера в 22:08
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Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Происшествия

Гора трупов. Активисты винят якутский приют в убийстве животных

РИА Новости 01:00
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru вчера в 02:04
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Общество

Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Бомбардир.ру вчера в 15:07
Футбол

Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов

На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Евро-футбол.ру вчера в 19:26
Энергетика

США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть

Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 23:05
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Футбол

Хавбеку «Зенита» посоветовали нанять психолога, чтобы «снять порчу»

По словам спортивного комментатора, хавбеку сборной России стоит обратиться к специалисту, чтобы решить психологические проблемы.
Газета.Ru вчера в 17:15
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Культура

Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей

Сегодня известный американский актер Чак Норрис отмечает 80-летие.
Актуальные Новости вчера в 09:15
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новый российский многоцелевой бронированный автомобиль «ВПК-Урал», который на текущий момент находится на стадии предварительных испытаний, впервые поставлен зарубежному заказчику.
Военное дело 01:16
Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБК вчера в 23:34
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
RT на русском вчера в 15:10
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv вчера в 01:07
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 09 марта в 15:25
Гаджеты

Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2

Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.
iReactor вчера в 20:14
Здоровье

Роскачество рассказало, как выбрать правильную пасту в магазине

По типу поверхности паста может быть гладкой, благодаря чему продукт получит легкую текстуру и вкус, либо ребристой - тогда она будет удерживать больше соуса на поверхности, отмечается в сообщении Роскачества.
ТАСС 01:00
Происшествия

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Российская газета вчера в 06:07
Происшествия

В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники

Pravda.Ru вчера в 10:53
Игры

Ремастер Command & Conquer выйдет 5 июня

Матч ТВ вчера в 11:08
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru вчера в 13:47
Хоккей

Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»

Газета.Ru вчера в 23:51
Общество

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости вчера в 12:00
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