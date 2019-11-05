Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину

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