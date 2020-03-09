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Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России
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Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.В источнике
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С чего всё начиналось
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Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известия 17:01
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Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известия 17:01
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«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАСС 19:47
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Названы восемь самых быстроразвивающихся регионов России

РЕН ТВ 17:48
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