Экономика
ИзвестияЭксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
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с чего всё началось
По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».Известия17:01
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Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Армия и оружие
Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom
Общество
Зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом в России
Официально подтверждены ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19 в России. Все заболевшие недавно посещали Италию.
Общество
Жителям Быкова рассказали о жилищных программах
Футбол
Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России
Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Армия и оружие
Силы ПВО Хафтара сбили турецкий беспилотник
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Экономика
В Минэнерго опровергли рост энерготарифов из-за «умных счетчиков»
По словам Бондаренко, благодаря «умным счетчикам» экономить будут не только потребители, но и сами компании, которые смогут избежать коммерческих потерь.
Общество
Израиль введет обязательный карантин для въезжающих в страну
В Израиле введут обязательный карантин продолжительностью 14 дней для граждан, въезжающих в страну.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Авто
Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян
Футбол
Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Наука
Студентам ДВФУ из Китая разрешили дистанционно подготовить дипломные работы
Китайские студенты выпускного курса, которые не смогли вернуться в вузы Приморья после каникул из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, смогут подготовить дипломные работы удаленно.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
В кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром» главного злодея сыграет голливудский актер Кристиан Бэйл.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Энергетика
Место рождения цен
Жесткая позиция России на переговорах с партнерами по сделке ОПЕК+ стала определяющим фактором, положившим конец попыткам искусственно регулировать нефтяной рынок.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Происшествия
Мужчина в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 млн рублей
Ранее в полицию поступила информация, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет.
Хоккей
Зюзин считает, что Овечкину под силу забросить 60 шайб в нынешнем сезоне
В настоящее время Овечкин занимает второе место в списке снайперов текущего сезона, имея 47 шайб.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.
Кино
По «Парку Юрского периода» снимут сериал
"Юрская" франшизы, помимо крайне успешной новой трилогии, может расшириться и за счет игрового телесериала.