Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».
Известия17:01

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Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известия17:01

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАСС19:47

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ru18:15

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ru19:11

Названы восемь самых быстроразвивающихся регионов России

РЕН ТВ17:48

Москва признана самым экономически здоровым регионом России

Вечерняя Москва18:50

Восемь регионов России признаны самыми быстро развивающимися

ФедералПресс18:28
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Здоровье

В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Говорит Москва 12:40
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
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Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom

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Зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом в России

Официально подтверждены ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19 в России. Все заболевшие недавно посещали Италию.
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Общество

Жителям Быкова рассказали о жилищных программах

Сахалин.Инфо 20:22
Футбол

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Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Газета.Ru 14:54
Армия и оружие

Силы ПВО Хафтара сбили турецкий беспилотник

Красная весна вчера в 15:04
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Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Astera 03:39
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Экономика

В Минэнерго опровергли рост энерготарифов из-за «умных счетчиков»

По словам Бондаренко, благодаря «умным счетчикам» экономить будут не только потребители, но и сами компании, которые смогут избежать коммерческих потерь.
Телеканал 360° 20:36
Общество

Израиль введет обязательный карантин для въезжающих в страну

В Израиле введут обязательный карантин продолжительностью 14 дней для граждан, въезжающих в страну.
Москва 24 16:13
Политика

Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны

«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
REGNUM 19:36
Авто

Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян

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Студентам ДВФУ из Китая разрешили дистанционно подготовить дипломные работы

Китайские студенты выпускного курса, которые не смогли вернуться в вузы Приморья после каникул из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, смогут подготовить дипломные работы удаленно.
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Кристиан Бэйл сыграет роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

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Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

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Жесткая позиция России на переговорах с партнерами по сделке ОПЕК+ стала определяющим фактором, положившим конец попыткам искусственно регулировать нефтяной рынок.
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Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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Ранее в полицию поступила информация, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет.
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