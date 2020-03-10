Экономика
ИзвестияЭксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
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Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий, 12 — умеренно высокий, 19 — выше среднего и 11 — на уровне среднего.Известия17:01
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Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил счет в серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" на выезде победил финский "Йокерит" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Здоровье
Китайские ученые нашли изменения в симптомах коронавируса
Космос
«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Экономика
Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Авто
Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию
По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.
Авто
Цены на авто взлетят из-за нефти? Объясняет эксперт
Если нефть зафиксируется на тех уровнях, что сейчас, и если рубль будет стоить дешевле, то очевидно, что цены придется пересчитывать.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля
В подписи к снимку Собчак отметила, что сделала так потому, что рубль снова падает, а еще она не перестает удивляться шоку россиян.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Здоровье
Коронавирус выявил проблемы американского благополучия
Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Политика
Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Кино
Актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.