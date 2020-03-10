Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий, 12 — умеренно высокий, 19 — выше среднего и 11 — на уровне среднего.

с чего всё началось

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Здоровье Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.

Общество Власти Италии ограничили передвижение по стране Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Экономика Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.

Авто Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.

Шоу-бизнес Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля В подписи к снимку Собчак отметила, что сделала так потому, что рубль снова падает, а еще она не перестает удивляться шоку россиян.

Здоровье Коронавирус выявил проблемы американского благополучия Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.

Политика Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.

Армия и оружие Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Энергетика Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию «В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.