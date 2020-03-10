Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
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с чего всё началось

Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий, 12 — умеренно высокий, 19 — выше среднего и 11 — на уровне среднего.
Известия17:01

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Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Известия17:01

«Известия»: самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область

ТАСС19:47

Уральские регионы вошли в список самых быстро развивающихся

URA.Ru18:15

Названы восемь самых быстроразвивающихся регионов России

РЕН ТВ17:48

Названы самые экономически здоровые регионы России

Lenta.ru19:11

Москва признана самым экономически здоровым регионом России

Вечерняя Москва18:50

Восемь регионов России признаны самыми быстро развивающимися

ФедералПресс18:28
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Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил счет в серии плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" на выезде победил финский "Йокерит" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
РИА Новости 14:55
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС 13:46
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
РБК вчера в 11:04
Здоровье

Китайские ученые нашли изменения в симптомах коронавируса

Inkazan 07 марта в 04:25
Космос

«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты

V-kosmose.com 09:14
Общество

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости 17:54
Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском 02:51
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Экономика

Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
ТАСС 15:11
Здоровье

В России вегетарианство назвали особо опасным

ToDay News Ufa вчера в 03:20
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Авто

Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию

По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.
Новые автомобили вчера в 06:34
Авто

Цены на авто взлетят из-за нефти? Объясняет эксперт

Если нефть зафиксируется на тех уровнях, что сейчас, и если рубль будет стоить дешевле, то очевидно, что цены придется пересчитывать.
Телеканал 360° 11:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля

В подписи к снимку Собчак отметила, что сделала так потому, что рубль снова падает, а еще она не перестает удивляться шоку россиян.
Gazeta.SPb 17:44
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Здоровье

Коронавирус выявил проблемы американского благополучия

Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Shraibikus News 14:30
Политика

Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Экономика сегодня 20:29
Армия и оружие

Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными

Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
ГЛАС.RU 09:13
Энергетика

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.
RT на русском 08:45
Происшествия

Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
Общество

Израиль ввел карантин для всех въезжающих

Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Известия 14:18
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 07:59
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС 13:17
Кино

Актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет

Эхо Москвы 09:06
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru 19:16
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