Если будет решено увеличить квоты для Турции, то целесообразно это сделать с весны по осень. Алексей Ситников указывает, что до запрета ввоза помидоров из Азербайджана через эту страну Турция завозила в Россию овощи в большом объеме.

Коммерсантъ вчера в 14:16