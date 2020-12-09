Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Эксперты не ожидают роста цен на томаты из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана

Цены на помидоры в РФ не вырастут из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана, заявил ТАСС президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Запрещенные помидоры из Азербайджана будет нечем заместить

Если будет решено увеличить квоты для Турции, то целесообразно это сделать с весны по осень. Алексей Ситников указывает, что до запрета ввоза помидоров из Азербайджана через эту страну Турция завозила в Россию овощи в большом объеме.
Коммерсантъвчера в 14:16
Подробнее о событии
Собеседник

В Минсельхозе уверены, что запрет на ввоз томатов не повлияет на цены

Собеседниквчера в 12:30
Дождь

Ретейлеры предупредили о возможном росте цен на помидоры из-за запрета на их ввоз из Азербайджана

Дождь03:39
Forbes

Участники рынка предупредили о возможном росте цен на помидоры

Forbes03:00
Коммерсантъ

Запрещенные помидоры из Азербайджана будет нечем заместить

Коммерсантъвчера в 14:16
Ведомости

Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на помидоры

Ведомости06:18
РБК

Россия запретила томаты из Азербайджана и Армении. 5 вопросов к запрету

РБКвчера в 11:49
ТАСС

Эксперты не ожидают роста цен на томаты из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана

ТАССвчера в 10:29

Самарские компании благодаря поддержке заключили экспортные контракты на $34 млн

Предприятия малого и среднего бизнеса Самарской области заключили 74 контракта с международными партнерами на экспорт на общую сумму более $34 млн по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при содействии регионального центра поддержки экспорта, сообщила в четверг на брифинге директор центра Ольга Золотарева.
ТАСС09:00

Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами

По словам отставного генерала Хаима Эшеда, который руководил космическим подразделением Министерства обороны Израиля почти три десятилетия, "инопланетяне попросили не объявлять, что они здесь, потому что человечество еще не готово" к таким новостям.
Pravda.Ruвчера в 21:31