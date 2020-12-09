Эксперты не ожидают роста цен на томаты из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана
Цены на помидоры в РФ не вырастут из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана, заявил ТАСС президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.В источнике
С чего всё началось
Запрещенные помидоры из Азербайджана будет нечем заместить
Если будет решено увеличить квоты для Турции, то целесообразно это сделать с весны по осень. Алексей Ситников указывает, что до запрета ввоза помидоров из Азербайджана через эту страну Турция завозила в Россию овощи в большом объеме.
Коммерсантъвчера в 14:16
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