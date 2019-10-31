Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их эффект на ежегодный рост ВВП составит 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, заявляет старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, есть в распоряжении РБК.

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

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