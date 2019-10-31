Экономика
КоммерсантъЭксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их эффект на ежегодный рост ВВП составит 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, заявляет старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, есть в распоряжении РБК.
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета вчера в 05:44
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Происшествия
Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье
Известия вчера в 18:43
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Российская газета 00:58
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Газета.Ru 01:26
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
РИА Новости 01:45
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Soccer.ru вчера в 10:41
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ
"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 21:58
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском 29 октября в 01:22
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM вчера в 05:42
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Twitter запретит всю политическую рекламу с 22 ноября. Об этом написал генеральный директор компании Джек Дорси.
Дождь вчера в 16:31
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Армия и оружие
Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ
Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РБК вчера в 20:18
Политика
Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая
Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Свободная Пресса 28 октября в 22:09
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Новые автомобили вчера в 12:27
Общество
Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин
Российская газета вчера в 23:57
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52