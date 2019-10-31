Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их эффект на ежегодный рост ВВП составит 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, заявляет старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, есть в распоряжении РБК.
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Экономисты не увидели в нацпроектах причин для ускорения роста ВВП России

РБКвчера в 23:00

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Коммерсантъвчера в 23:30

Новости за ночь: Нацпроекты не спасут российскую экономику

Национальная служба новостей00:38

Нацпроекты не смогут разогнать российскую экономику

Саминвестор00:52

Эксперты не считают нацпроекты эффективным способом ускорения ВВП России

Вечерние Челны01:55
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

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Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Армия и оружие

Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
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Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета вчера в 05:44
Общество

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Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия вчера в 18:43
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Российская газета 00:58
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Газета.Ru 01:26
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
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Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
РИА Новости 01:45
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Футбол

Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»

Soccer.ru вчера в 10:41
Хоккей

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ

"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 21:58
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском 29 октября в 01:22
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM вчера в 05:42
Общество

Twitter запретит политическую рекламу

Twitter запретит всю политическую рекламу с 22 ноября. Об этом написал генеральный директор компании Джек Дорси.
Дождь вчера в 16:31
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Армия и оружие

Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ

Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РБК вчера в 20:18
Политика

Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая

Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Происшествия

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Свободная Пресса 28 октября в 22:09
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
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Общество

Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин

Российская газета вчера в 23:57
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
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