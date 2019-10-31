Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их эффект на ежегодный рост ВВП составит 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, заявляет старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось

Экономисты не увидели в нацпроектах причин для ускорения роста ВВП России

Выгоды уравновесятся ростом налоговой нагрузки Слепцова акцентирует внимание на инвестиционных нацпроектах, таких как план расширения магистральной инфраструктуры, "Безопасные дороги" и "Жилье и городская среда", которые призваны ускорить экономический рост, но сомневается в стопроцентном освоении средств на них, учитывая текущие задержки в финансировании.
РБКвчера в 23:00

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Экономисты не увидели в нацпроектах причин для ускорения роста ВВП России

РБКвчера в 23:00

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Коммерсантъвчера в 23:30

Новости за ночь: Нацпроекты не спасут российскую экономику

Национальная служба новостей00:38

Oxford Economics не увидела в нацпроектах потенциала для роста экономики РФ

REGNUM04:02

В нацпроектах не заметили причин для ускорения экономики России

Росбалт02:59

Нацпроекты не ускорят экономический рост в России

ГЛАС.RU02:17

Нацпроекты не смогут разогнать российскую экономику

Саминвестор00:52
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Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Газета.Ru 29 октября в 19:59
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Свободная Пресса 01:11
Кино

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ТАСС 01:49
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
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РИА Новости 02:06
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
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Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Здоровье

В 54 регионах России сократилось число врачей

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

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Известия вчера в 17:02
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей 28 октября в 14:59
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Осорио заявил, что хочет остаться в «Зените»

Защитник "Зенита" Йордан Осорио после победы над "Томью" прокомментировал свое будущее в клубе:Меня отлично приняли, все устраивает.
Soccer.ru вчера в 17:02
Здоровье

Медики назвали самые первые симптомы рака желудка

Ученые назвали симптомы, к которым надо прислушаться и немедленно посетить врача. Они могут указывать на развитие рака желудка.
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Пять человек погибли в ДТП в Московской области

Пять человек погибли в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Шаховском районе Московской области.
Народные новости вчера в 14:47
Экономика

«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
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Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Напомним, что рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хэллоуина.
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Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО

Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
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Богдан рассказал об усталости Зеленского

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В Зауралье квалифицированные хирурги останутся только в двух городах

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