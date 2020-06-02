Финансы
РБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
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Политика
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
Происшествия
Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
Общество
О возможном послаблении режима рассказал губернатор Ростовской области
Правда, по словам губернатора, для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования, а на 2 июня в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса опять превысил необходимое значение.
Rostov gazeta 05:05
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Происшествия
Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.
Известия 07:15
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Общество
Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Общество
Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии
Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений.
ТАСС 08:21
Политика
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Происшествия
Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт
Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
РЕН ТВ вчера в 09:28
Происшествия
В Чувашии предотвратили теракт
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:24
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Экономика
Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики
Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
Кино
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен»
Американский актер Эван Питерс, знакомый зрителям по работе над фильмами "Американская история ужасов" и "Люди Икс", получил значительную роль в новом сериале от Disney+ "ВандаВижен".
Piter.tv 07:35
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Культура
На телевидении появится «Детский КВН»
В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском 04:47
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Общество
Названа продолжительность парада Победы в Москве
Вечерняя Москва 06:54
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
Наука
Создана новая периодическая таблица элементов
Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59
Экономика
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15