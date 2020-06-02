Финансы

РБКРБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
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Экономисты оценили шансы на дальнейшее укрепление рубля

РИА Новости08:38

Об укреплении рубля

Давыдов.Индекс08:09

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

РБК01:00

«Просто резко упало потребление импорта»: надолго ли рублевый ренессанс?

БИЗНЕС Online07:41

Эксперты не верят в дальнейшее укрепление рубля

Newvz.ru05:32

Эксперты не верят, что рубль укрепился надолго

Национальная служба новостей07:57
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Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
48
Политика

Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
9,1K
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
409
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
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Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
46
Общество

О возможном послаблении режима рассказал губернатор Ростовской области

Правда, по словам губернатора, для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования, а на 2 июня в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса опять превысил необходимое значение.
Rostov gazeta 05:05
66
Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
38
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
167
Происшествия

Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.
Известия 07:15
21
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
212
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
270
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
29
Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
8
Общество

Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
3
Общество

Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии

Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений.
ТАСС 08:21
1
Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
6
Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada

Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
2
Происшествия

Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт

Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
РЕН ТВ вчера в 09:28
3
Происшествия

В Чувашии предотвратили теракт

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:24
1
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
11
Экономика

Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
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Кино

Звезда «Людей Икс» Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен»

Американский актер Эван Питерс, знакомый зрителям по работе над фильмами "Американская история ужасов" и "Люди Икс", получил значительную роль в новом сериале от Disney+ "ВандаВижен".
Piter.tv 07:35
2
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском 04:47
7
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
3
Общество

Названа продолжительность парада Победы в Москве

Вечерняя Москва 06:54
13
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
69
Наука

Создана новая периодическая таблица элементов

Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 05:59
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Экономика

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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