Финансы
Национальная служба новостейЭксперты не верят, что рубль укрепился надолго
Российская валюта в ближайшее время может укрепиться по отношению к доллару до уровня 67-68 рублей, в лучшем случае — до 65 рублей, однако в перспективе двух-трёх месяцев вновь ослабеет. Такой прогноз дают опрошенные РБК аналитики и эксперты.
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Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Чувашии, сообщается на сайте СК региона.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Общество
В России разрабатывают вакцину от коронавируса на основе йогурта
Вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что в России создают вакцину от коронавируса на основе йогурта.
Подмосковье Сегодня вчера в 10:52
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК вчера в 13:16
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Политика
Киев заявил о недопустимости прямого диалога с Донецком и Луганском
Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегретой Крамп-Карренбауэр заявила о недопустимости ведения прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru вчера в 07:53
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:21
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
РБК 03:15
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Экономика
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском вчера в 06:43
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15