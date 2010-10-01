Финансы
Newvz.ruЭксперты не верят в дальнейшее укрепление рубля
Параллельно с укреплением рубля стоимость барреля нефти марки Brent повысилась до $38,5 против $25, которые фиксировались на пике кризиса. Однако опрошенные РБК аналитики считают, что потенциал для дальнейшего укрепления рубля на данный момент отсутствует.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Шоу-бизнес
Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами
Ольга Бузова рассказала подписчикам о романтическом ужине, который для неё устроил возлюбленный Давид Манукян.
Pravda.Ru 06:29
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Общество
Reuters: Росстат публикует макростатистику поздно вечером из-за ухудшения показателей
Росстат изменил время публикации экономических данных макростатистики для меньшего привлечения к ним внимания, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
Коммерсантъ 10:28
Происшествия
В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты
Правительство РФ планирует установить минимальную ставку часовой оплаты для работников, которые осуществляют свою деятельность на временной основе.
Live24 11:40
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Политика
Россия пригласила военных 19 стран к участию в параде Победы
Парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, сообщил Шойгу.
МИР 24 06:01
Авто
Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн
Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
Общество
В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве
Почти 2,7 тысячи вагонов зерна на сумму более 29,7 миллиона долларов пропало со складов государственного агентства резерва Украины, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
РИА Новости 04:28
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Происшествия
Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 03:50
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03