Финансы

Newvz.ruNewvz.ruЭксперты не верят в дальнейшее укрепление рубля

1 фото
Параллельно с укреплением рубля стоимость барреля нефти марки Brent повысилась до $38,5 против $25, которые фиксировались на пике кризиса. Однако опрошенные РБК аналитики считают, что потенциал для дальнейшего укрепления рубля на данный момент отсутствует.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Об укреплении рубля

Давыдов.Индекс08:09

Эксперты не верят, что рубль укрепился надолго

Национальная служба новостей07:57

Эксперты не верят в дальнейшее укрепление рубля

Newvz.ru05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
157
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
316
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Происшествия

Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Газета.Ru 10:22
4
Шоу-бизнес

Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами

Ольга Бузова рассказала подписчикам о романтическом ужине, который для неё устроил возлюбленный Давид Манукян.
Pravda.Ru 06:29
1
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
1,5K
Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
114
Общество

Reuters: Росстат публикует макростатистику поздно вечером из-за ухудшения показателей

Росстат изменил время публикации экономических данных макростатистики для меньшего привлечения к ним внимания, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
Коммерсантъ 10:28
34
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
109
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
214
Армия и оружие

СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
769
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
163
Общество

В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты

Правительство РФ планирует установить минимальную ставку часовой оплаты для работников, которые осуществляют свою деятельность на временной основе.
Live24 11:40
9
Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

Собака.ru вчера в 10:13
112
Политика

Россия пригласила военных 19 стран к участию в параде Победы

Парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, сообщил Шойгу.
МИР 24 06:01
913
Авто

Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн

Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
90
Общество

В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве

Почти 2,7 тысячи вагонов зерна на сумму более 29,7 миллиона долларов пропало со складов государственного агентства резерва Украины, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
РИА Новости 04:28
13
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
253
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
754
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
20
Здоровье

В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
1K
Футбол

«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
40
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
49
Кино

Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube

Москва 24 03:50
22
Биатлон

В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
549
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
415
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное