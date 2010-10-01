Параллельно с укреплением рубля стоимость барреля нефти марки Brent повысилась до $38,5 против $25, которые фиксировались на пике кризиса. Однако опрошенные РБК аналитики считают, что потенциал для дальнейшего укрепления рубля на данный момент отсутствует.

Эксперты не верят в дальнейшее укрепление рубля

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