Эксперты объяснили, кому положены две пенсии
Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении, - сообщает агентство "Прайм" с ссылкой на экспертов-юристов.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.
ПРАЙМ20:02
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