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Российская газета
Российская газета

Эксперты объяснили, кому положены две пенсии

Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении, - сообщает агентство "Прайм" с ссылкой на экспертов-юристов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.
ПРАЙМ20:02
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты объяснили, кому положены две пенсии

Российская газета01:26
РИА Новости

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

РИА Новости20:02
Life.ru

Адвокат рассказала, кто может получать вторую пенсию

Life.ru20:47
News.ru

Названы категории россиян с правом получения второй пенсии

News.ru20:42
Lenta.ru

Россиянам назвали условия для получения второй пенсии

Lenta.ru20:40
РЕН ТВ

Юрист рассказала, кому в России положены двойные пенсии

РЕН ТВ21:57
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

ПРАЙМ20:02

Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что для предотвращения активного прицельного огня ВС Армении прицельным огнем подразделений азербайджанской армии были уничтожены еще два танка противника.
Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении
Вестник Кавказа00:17

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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Хуснуллин рассказал об обсуждениях мер по водоснабжению Крыма

Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал о том, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.
RT на русскомвчера в 16:26
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В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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