Энергетика

ИзвестияИзвестияАмериканский финансист объяснил рекордное падение цен на нефть

Американский финансист Хосе Карабайо в беседе с РЕН ТВ прокомментировал обрушение стоимости нефти марки WTI на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX). По его словам, на данный момент рынок и весь мир адаптируются к изменениям в будущем месяце, в том числе к сокращению энергопотребления.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эксперт объяснил влияние обвала нефти на курс рубля

News.ruвчера в 19:10

В Миннефти Ирака прокомментировали падение цены на нефть WTI

RT на русскомвчера в 15:22

Американский финансист объяснил рекордное падение цен на нефть

Известиявчера в 20:51

Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

ТАССвчера в 15:31

Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

РБКвчера в 14:47

Эксперт оценил влияние обвала нефти WTI на курс рубля

РИА Новостивчера в 17:48

Историческое обрушение цены нефти WTI назвали манипуляцией

РЕН ТВвчера в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 00:16, Ашберн

Комментарии

Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
3,4K
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
660
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
632
Общество

В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции

За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 19 апреля в 06:46
3,9K
Энергетика

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
14
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
13
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,2K
Гаджеты

Canon рассказала о возможностях камеры EOS R5 по записи видеоматериалов

3DNews вчера в 23:53
Наука

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

В Китае и некоторых европейских странах, которые сильнее всего пострадали от пандемии, таких как Италия и Испания, ученые нашли самые опасные штаммы заболевания.
Lenta.ru вчера в 20:59
39
Здоровье

Оперативная информация по заболеваемости коронавирусом в Хакасии на 20 апреля

В обсерваторе по состоянию на 20 апреля находятся 25 человек.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 09:13
3
Здоровье

Китайские врачи почернели из-за коронавируса

Китайские врачи, чуть не погибшие от коронавируса, обнаружили, что их кожа почернела.
Lenta.ru вчера в 16:13
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
8,8K
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,5K
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
52
Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия вчера в 13:40
2
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,6K
Происшествия

Фрагменты тел в Северном принадлежат 36-летнему мужчине

36-летний Петр Лысяный пропал в Северном 17 апреля 2020 года. Его поиски продолжались несколько дней.
Тайга.инфо вчера в 23:51
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru вчера в 14:10
1
Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
5
Футбол

Джикия предложил с нового сезона вернуться на систему «весна-осень»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что сезон в России следует доиграть до конца нынешнего года, а затем вернуться к системе «весна-осень».
Матч ТВ вчера в 18:10
Общество

В Якутии увеличат пособие по безработице

Размер пособия по безработице для жителей Якутии, которые потеряли работу после 1 марта, увеличится в соответствии с районным коэффициентом.
ТАСС 17 апреля в 23:00
2
Культура

Дэвид Линч рассказал, каким будет мир после пандемии COVID-19

На вопрос издания, как Линч представляете себе развитие человечества после пандемии коронавируса, он ответил, что мир и люди станут лучше.
МИР 24 вчера в 20:55
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
183
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
309
Происшествия

Сахалинка пошла к соседке и стала фигуранткой трех уголовных дел

По данному факту в отношении злоумышленницы возбуждены еще два уголовных дела - по статьям Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применение насилия или угрозой применения насилия .
АСТВ вчера в 23:04
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
26
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
33
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали военно-учебный центр в Сербии

Российские и сербские специалисты РХБЗ продезинфицировали военный учебный центр им. генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац Республики Сербия.
РЕН ТВ вчера в 23:05
1
Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
122
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное