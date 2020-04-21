Энергетика

RT на русскомRT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Экономист оценил колебания цены на нефть марки WTI

RT на русском02:11

Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

РБКвчера в 14:47

Эксперт оценил влияние обвала нефти WTI на курс рубля

РИА Новостивчера в 17:48

Американский финансист объяснил рекордное падение цен на нефть

Известиявчера в 20:51

Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

ТАССвчера в 15:31

Эксперт объяснил влияние обвала нефти на курс рубля

News.ruвчера в 19:10

Историческое обрушение цены нефти WTI назвали манипуляцией

РЕН ТВвчера в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 02:30, Ашберн

Комментарии

Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
125
Происшествия

Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке

Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
REGNUM 18 апреля в 03:47
169
Здоровье

В Ульяновской области количество зараженных достигло 187

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru вчера в 08:47
70
Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости вчера в 09:14
188
Экономика

Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов

Помимо миллиарда рублей, в собственности Дмитрия Горицкого в 2019 году имелись автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S 560 4 MA, четыре земельных участка, жилой дом площадью 199,5 кв. м, квартира на 256,5 кв. м, два гаража и два машиноместа.
REGNUM 02:08
6
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
869
Общество

В Нижегородской области начнут отслеживать индекс самоизоляции по большим данным

Нижегородская область станет первым регионом в России, который внедрит систему по отслеживаю индекса самоизоляции на основе сотовых данных, сообщили губернатор Глеб Никитина в своем аккаунте в Instagram.
ТАСС 01:58
53
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Очередной публичный конфликт «Новой газеты» и властей Чечни оказался связан со статьей Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике «Смерть от коронавируса — меньшее зло».
РБК вчера в 17:19
314
Футбол

Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес

Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес.
Чемпионат 00:52
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,5K
Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета вчера в 14:19
71
Здоровье

Врач рассказал о тяжелых условиях труда медиков в период пандемии

Врачам, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом больных, приходится работать в тяжелых условиях.
Известия 00:13
11
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
1,4K
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Политика

CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
84
Происшествия

Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
1
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
925
Общество

Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом

Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.
ВашГород.ру 02:01
Политика

«Росатом» ищет арктические кадры

Еще один собеседник "Ъ" отмечает, что "спецпредставитель будет по Арктике", а это более широкое понятие, чем Севморпуть.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Экономика

Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

Пресс-служба правительства отказалась комментировать служебную переписку. Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями.
Ведомости вчера в 17:07
22
Здоровье

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
386
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Коммерсантъ вчера в 16:41
3,9K
Политика

Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».
RT на русском вчера в 21:57
45
Происшествия

В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом

REGNUM 01:24
15
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
10
Политика

Китай ответил на обвинения США в распространении коронавируса

Китай осуждает попытки США возложить на Пекин ответственность за пандемию коронавируса.
URA.Ru 01:14
1
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru вчера в 16:42
109
Общество

Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России

Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 02:26
381
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
16
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
350
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное