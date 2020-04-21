Энергетика
RT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru вчера в 08:47
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Экономика
Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов
Помимо миллиарда рублей, в собственности Дмитрия Горицкого в 2019 году имелись автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S 560 4 MA, четыре земельных участка, жилой дом площадью 199,5 кв. м, квартира на 256,5 кв. м, два гаража и два машиноместа.
REGNUM 02:08
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
В Нижегородской области начнут отслеживать индекс самоизоляции по большим данным
Нижегородская область станет первым регионом в России, который внедрит систему по отслеживаю индекса самоизоляции на основе сотовых данных, сообщили губернатор Глеб Никитина в своем аккаунте в Instagram.
ТАСС 01:58
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Очередной публичный конфликт «Новой газеты» и властей Чечни оказался связан со статьей Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике «Смерть от коронавируса — меньшее зло».
РБК вчера в 17:19
Футбол
Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес
Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес.
Чемпионат 00:52
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета вчера в 14:19
Здоровье
Врач рассказал о тяжелых условиях труда медиков в период пандемии
Врачам, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом больных, приходится работать в тяжелых условиях.
Известия 00:13
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом
Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.
ВашГород.ру 02:01
Политика
«Росатом» ищет арктические кадры
Еще один собеседник "Ъ" отмечает, что "спецпредставитель будет по Арктике", а это более широкое понятие, чем Севморпуть.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Экономика
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
Пресс-служба правительства отказалась комментировать служебную переписку. Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями.
Ведомости вчера в 17:07
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».
RT на русском вчера в 21:57
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля
Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
Политика
Китай ответил на обвинения США в распространении коронавируса
Китай осуждает попытки США возложить на Пекин ответственность за пандемию коронавируса.
URA.Ru 01:14
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 02:26
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20