Энергетика
RT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Эксперт объяснил, что значит для России катастрофическое падение цен на нефть
Московский Комсомолец15:53
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Комментарии
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