Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты". По этой причине, считают опрошенные газетой эксперты, на звонки с неизвестных номеров нельзя отвечать словом "да".
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с чего всё началось

Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?

Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.
Аргументы и Факты31 октября в 17:03

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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

Российская газета01:25

Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом «да»

Комсомольская правда08:05

Эксперты посоветовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да»

Известия06:22

Эксперты пояснили, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

РЕН ТВ02:35

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

РИА Новости08:50

Не говорите незнакомцу «да»: В России набирает обороты новый вид кибермошенничества

Царьград02:20

Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?

Аргументы и Факты31 октября в 17:03
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Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал рост

Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
UfaTime.ru вчера в 06:05
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ 11:26
Технологии

В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа

Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.
UfacityNews.ru 06:38
Кино

Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

ТВ Центр 31 октября в 13:47
Религия

Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru вчера в 11:14
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК вчера в 13:56
Футбол

Семак: «Зенит» в матче с ЦСКА привёз себе мяч на ровном месте

Сами себе привезли на ровном месте первый мяч. Не хватило нам второго мяча для победы.
Форпост Северо-Запад 14:56
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Происшествия

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 12:45
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Общество

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес

Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
RT на русском 30 октября в 11:36
Политика

Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.
Телеканал 360° 15:56
Общество

В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

РИА Новости 15:50
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Названы четыре возможных симптома наступления «тихого инфаркта»

Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили ученые-медики.
Ugpressa.ru 14:18
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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Политика

Вакарчук указал Зеленскому на его президентские обязанности

С похожим заявлением Вакарчук выступал в октябре: он призывал украинского лидера к делам вместо слов.
Lenta.ru 15:38
Общество

Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
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Политика

Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК 07:18
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«Тамбов» на выезде обыграл «Сочи»

LiveSport.ru 11:35
Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Soccer.ru 14:59
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Газета.Ru 15:29
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Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет

Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх

В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
RT на русском 00:43
Хоккей

«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас

Советский спорт 16:37
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